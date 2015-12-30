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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/31

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/31 حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/31

على الصعيد المهني:


>ستشعر فى الفترة القادمة بنوع من الاستقرار على المستوى العملى، وسيكون هذا اليوم بداية لنهاية المشاكل والأزمات التى مررت بها الفترة الأخيرة، لكن لا تنتظر زيادة مادية أو ترقية، إنما الاستقرار فقط.

برج الدلو على الصعيد العاطفي:


>فى نهاية اليوم السابق اشتعلت أزمة كبيرة بينك وبين شريك حياتك كادت ان تنهى علاقتكما، لكن اليوم سيشهد هدوء نسبى لذلك حاول أن تكون هادئ متحكما فى أفعالك وسلوكك.

على الصعيد الصحي:


>ستواجهك بعض الآلام الجسدية، لكنها ستكون مجرد أعراض لضغوط نفسية مررت بها، فلا تقلق لم تترك أثر وستزول بمجرد انتهاء السبب.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .
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مصر 365

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