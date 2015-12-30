برج السرطان حظك اليوم الخميس 2015/12/31

برج السرطان على الصعيد المهني:

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يجب أن تثبت ذاتك فى العمل بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وابتعد عن كل ما يسبب لك القلق والتوتر، وكن أكثر تعاوناً مع الزملاء وستجد نتائج أفضل بكثير، ويجب أن تعلم أن العمل ضمن فريق أو مجموعة أفضل بكثير من العمل الفردى ويحقق نتائج أفضل على الجانب المهنى.>حاول أن تكون أكثر تواضعاً فى حياتك العادية، ولا تكون واثقاً فى نفسك إلى هذا الحد، ابتعد عن العصبية التى تتعامل بها مع شريك حياتك، وابتعد عن التعليق على الناس والأشياء من حولك.>تواجه مشكلة صحية هذه الأيام مما يؤثر على حالتك النفسية والجسمانية، حيث تشعر بالإستياء والضغط النفسى ويجب أن تكون أكثر تماسكاً وثقة بنفسك وتبتعد عن كل أسباب الإزعاج والقلق.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى حالة من الغرور هذه الأيام، وهو ما قد يسبب لك مشاكل كثيرة على كافة المستويات، لذا يجب أن تصل لحلول لهذا الأمر، حتى لا يتسبب الأمر فى نتائج عكسية غير مرغوب فيها.