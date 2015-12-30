أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج السرطان حظك اليوم الخميس 2015/12/31

Google+ Print
برج السرطان حظك اليوم الخميس 2015/12/31 برج السرطان حظك اليوم الخميس 2015/12/31

على الصعيد المهني:


>يجب أن تثبت ذاتك فى العمل بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وابتعد عن كل ما يسبب لك القلق والتوتر، وكن أكثر تعاوناً مع الزملاء وستجد نتائج أفضل بكثير، ويجب أن تعلم أن العمل ضمن فريق أو مجموعة أفضل بكثير من العمل الفردى ويحقق نتائج أفضل على الجانب المهنى.

برج السرطان على الصعيد العاطفى:


>حاول أن تكون أكثر تواضعاً فى حياتك العادية، ولا تكون واثقاً فى نفسك إلى هذا الحد، ابتعد عن العصبية التى تتعامل بها مع شريك حياتك، وابتعد عن التعليق على الناس والأشياء من حولك.

على الصعيد الصحي:


>تواجه مشكلة صحية هذه الأيام مما يؤثر على حالتك النفسية والجسمانية، حيث تشعر بالإستياء والضغط النفسى ويجب أن تكون أكثر تماسكاً وثقة بنفسك وتبتعد عن كل أسباب الإزعاج والقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى حالة من الغرور هذه الأيام، وهو ما قد يسبب لك مشاكل كثيرة على كافة المستويات، لذا يجب أن تصل لحلول لهذا الأمر، حتى لا يتسبب الأمر فى نتائج عكسية غير مرغوب فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى