برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015/12/31

برج العذراء على الصعيد المهني:

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :

>تقابلك بعض الصعوبات فى العمل أنت السبب فيها لأنك تصرفت فى الأيام الماضية بشكل أهوج، تحمل نتيجة أخطاءك، ستكون الفترة القادمة مليئة بالمشاكل فى محيط العمل كن أكثر ذكاء وتجاوز المحنة>خسرت الحبيب هذه المرة للأبد وهذا سيجعلك تندم فى الأيام القادمة فأنت من تسببت بما حدث، حاول أن تأخذ فترة من الراحة لترتيب الأوراق من جديد وإعادة النظر إلى حياتك المستقبلية، حتى لا تقع فى نفس المشاكل مرة أخرى.>ستكون الفترة القادمة بمثابة حصاد لما أقترفته من جرائم فى حقك صحتك، حاول أن تفتح صفحة جديدة مع نفسك وحافظ على صحتك فهى ماسوف يتبقى لك فى حياتك وأكبر سند لك على مر الأيام.>تتتوقع لك الأبراج أن ستمر من المحن بعد فترة من التعب، لا تترد فى الاعتذار لمن أخطأت فى حقهم فهذا سوف يجعلك تستقبل العام الجديد بكل حب للحياة فدائما عندما تلقى عن أكتافك المشاكل تكون الحياة أفضل بكثير وخالية من الطاقة السلبية .