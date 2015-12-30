برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015/12/31

برج العذراء على الصعيد المهني:
>تقابلك بعض الصعوبات فى العمل أنت السبب فيها لأنك تصرفت فى الأيام الماضية بشكل أهوج، تحمل نتيجة أخطاءك، ستكون الفترة القادمة مليئة بالمشاكل فى محيط العمل كن أكثر ذكاء وتجاوز المحنة
برج العذراء على الصعيد العاطفي:
>خسرت الحبيب هذه المرة للأبد وهذا سيجعلك تندم فى الأيام القادمة فأنت من تسببت بما حدث، حاول أن تأخذ فترة من الراحة لترتيب الأوراق من جديد وإعادة النظر إلى حياتك المستقبلية، حتى لا تقع فى نفس المشاكل مرة أخرى.
على الصعيد الصحي:
>ستكون الفترة القادمة بمثابة حصاد لما أقترفته من جرائم فى حقك صحتك، حاول أن تفتح صفحة جديدة مع نفسك وحافظ على صحتك فهى ماسوف يتبقى لك فى حياتك وأكبر سند لك على مر الأيام.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :
>تتتوقع لك الأبراج أن ستمر من المحن بعد فترة من التعب، لا تترد فى الاعتذار لمن أخطأت فى حقهم فهذا سوف يجعلك تستقبل العام الجديد بكل حب للحياة فدائما عندما تلقى عن أكتافك المشاكل تكون الحياة أفضل بكثير وخالية من الطاقة السلبية .