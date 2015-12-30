أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015/12/31

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015/12/31 برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015/12/31

على الصعيد المهني:


>تقابلك بعض الصعوبات فى العمل أنت السبب فيها لأنك تصرفت فى الأيام الماضية بشكل أهوج، تحمل نتيجة أخطاءك، ستكون الفترة القادمة مليئة بالمشاكل فى محيط العمل كن أكثر ذكاء وتجاوز المحنة

برج العذراء على الصعيد العاطفي:


>خسرت الحبيب هذه المرة للأبد وهذا سيجعلك تندم فى الأيام القادمة فأنت من تسببت بما حدث، حاول أن تأخذ فترة من الراحة لترتيب الأوراق من جديد وإعادة النظر إلى حياتك المستقبلية، حتى لا تقع فى نفس المشاكل مرة أخرى.

على الصعيد الصحي:


>ستكون الفترة القادمة بمثابة حصاد لما أقترفته من جرائم فى حقك صحتك، حاول أن تفتح صفحة جديدة مع نفسك وحافظ على صحتك فهى ماسوف يتبقى لك فى حياتك وأكبر سند لك على مر الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :


>تتتوقع لك الأبراج أن ستمر من المحن بعد فترة من التعب، لا تترد فى الاعتذار لمن أخطأت فى حقهم فهذا سوف يجعلك تستقبل العام الجديد بكل حب للحياة فدائما عندما تلقى عن أكتافك المشاكل تكون الحياة أفضل بكثير وخالية من الطاقة السلبية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى