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برج العقرب حظك اليوم الخميس 2015/12/31

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 2015/12/31 برج العقرب حظك اليوم الخميس 2015/12/31

برج الثور على الصعيد المهني:


>عرض مغرٍ سيعرض عليك فى خلال ساعات، من الممكن أن يغير حياتك كليًا إلى الأفضل أو على الأسوأ لذلك حاول أن تركز فى اختياراتك وتحاول أن تكون صائبًا فى إما الرفض أو القبول.

على الصعيد العاطفي:


>كعادة أبناء هذا البرج يعانون من بعض المشاكل العاطفية التى تعد الغيرة والشك أساسها، لذلك البقاء هنا سيكون للأكثر تحمل وصبر، لأن العصبية لا تقدم ولا تؤخر شيء سواء التصعيد .

على الصعيد الصحي:


>الحوامل من مواليد هذا البرج يجب أن يحذرن مما يتناولنه من طعام، وأن يعرفن أن النشاط شيء جيد لكن عليهن تجنب الإرهاب لأنه قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة اليوم.
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>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.

الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.

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مصر 365

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