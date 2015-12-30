أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/31

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/31 حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/31

برج القوس على الجانب المهنى..


>الأوضاع على ما يرام، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأزمات التى تتعرض لها مؤخرًا، إلا أنك تحافظ قدر الإمكان على مكانك وهو ما قد يسبب إزعاج للكثير ممن حولك، فحاول أن تتجاوز عن هذه الأشياء البسيطة التى من الممكن أن تكون سبب فى صنع الكثير من الأزمات انت فى غنى عنها.

برج القوس على الصعيد العاطفي:


>العلاقة بينك وبين الحبيب على ما يرام، حصولك على راحة فى الأيام القليلة الماضية ساعدك على إعادة العلاقة إلى ما كانت عليه قديماً، فحاول أن تحافظ دائماً على هذا الأداء.

على الصعيد الصحي:


>وضعك الصحى يحتاج منك اهتمام كل فترة، فلا تهمل فى حق نفسك على حساب العمل، وحاول أن تكون على قدر المسئولية خصوصاً أن وضعك الصحى لا يخصك وحدك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>الإطلاع على العالم يساعدك على تجاوز الأزمات المحيطة بك بكل سهولة، حيث أنه من الأفضل أن تكون هادئ قدر الإمكان حتى تحصل على ما تريد، فهذه الأيام كل الفرص فى صالحك فلا تضيعها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى