حظك اليوم برج القوس الخميس 2015/12/31

برج القوس حظك اليوم على الجانب المهنى..

برج القوس على الصعيد العاطفي:

على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>الأوضاع على ما يرام، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأزمات التى تتعرض لها مؤخرًا، إلا أنك تحافظ قدر الإمكان على مكانك وهو ما قد يسبب إزعاج للكثير ممن حولك، فحاول أن تتجاوز عن هذه الأشياء البسيطة التى من الممكن أن تكون سبب فى صنع الكثير من الأزمات انت فى غنى عنها.>العلاقة بينك وبين الحبيب على ما يرام، حصولك على راحة فى الأيام القليلة الماضية ساعدك على إعادة العلاقة إلى ما كانت عليه قديماً، فحاول أن تحافظ دائماً على هذا الأداء.>وضعك الصحى يحتاج منك اهتمام كل فترة، فلا تهمل فى حق نفسك على حساب العمل، وحاول أن تكون على قدر المسئولية خصوصاً أن وضعك الصحى لا يخصك وحدك.>الإطلاع على العالم يساعدك على تجاوز الأزمات المحيطة بك بكل سهولة، حيث أنه من الأفضل أن تكون هادئ قدر الإمكان حتى تحصل على ما تريد، فهذه الأيام كل الفرص فى صالحك فلا تضيعها.