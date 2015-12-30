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برج الحمل حظك اليوم الخميس 2015/12/31

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 2015/12/31 برج الحمل حظك اليوم الخميس 2015/12/31

برج الحمل على الصعيد المهني:


>أفكارك تتدفق بدون توقف فى ما يتعلق بحياتك المهنية، ولكن لسبب ما تشعر وكأن هناك قوة ما تؤثر عليك وتمنعك من وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، وتجعلك تشعر بالإحباط واليأس. كل ما تحتاج معرفته للتخلص من سيطرتها هو أن تعرف أن هذه القوة هى عقلك الباطن لا أكثر، ويكفى لردعه أن تأخذ أول خطوة نحو التنفيذ.

على الصعيد العاطفي:


>تشعر بالقلق بشأن شيء نسيت أن تفعله أمس من أجل حبيبك ولن يهدأ لك بال حتى تنفذ وعدك تجاهه وستفضل ذلك على راحتك واسترخاءك. حاول أن تأخذ الأمور بهدوء أكثر وتحاول إصلاح هذا الخطأ دون أن يؤثر ذلك على مزاجك وقدرتك على الاستمتاع بالوقت مع من تحب.
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>برج الحمل على الصعيد الصحي:


>صحتك تجلب لك الكثير من لحظات القلق خلال هذه الفترة رغم أنه ليس هناك ما يمكن أن تقوم به أكثر من زيارة الطبيب والحصول على الدعم المعنوى اللازم من أحبائك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>تشعر بتغيير مفاجئ من صديقك المقرب الذى كان جيدًا معك فى الآونة الأخيرة، ولكن لا يجب أن يخيفك هذا التغيير وتأكد أن صديقك بحاجة الآن لملاحظاتك أكثر من أى وقت مضى ولكنه لا يعرف كيف يسألك عن ذلك فحاول أن تساعده دون أن يشعر بالحرج وذكره أنك موجود إذا شعر بالحاجة إليك.

 

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مصر 365

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