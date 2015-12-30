حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 2015/12/31

برج الميزان على الصعيد المهني:

>مشكلة كبيرة مع زملائك ستتفجر هذا اليوم وسيصاحبها تداعيات مع رؤساء عملك، لذلك حاول أن تحتفظ بهدوئك حتى لا تأتى بالخطأ عليك، واتبع أساليب ووسائل الذكاء لتخرج من الموقف أو الفخ المنصوب لك. برج الميزان على الصعيد العاطفي:

>ستفاجأ بخطوات حاسمة فى علاقتك العاطفية وعلى نهاية هذا الأسبوع ستجد نفسك تتبع كل الإجراءات اللازمة لتتحول العلاقة على رسمية. على الصعيد الصحي:

>ستتعرض لأزمات نفسية وليست جسمانية، وذلك بسبب أجواء العمل غير المرضية بالنسبة لك، لذلك حاول أن تتماسك وأن تخرج نفسك عن هذه الأجواء . توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل اخبار سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365