حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الخميس 31 ديسمبر 2015

برج الأسد حظك اليوم الخميس 2015/12/31

برج الثور حظك اليوم الخميس 31/12/2015

حظك اليوم برج الجدى الخميس 2015/12/31

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 31/12/2015

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>لا تسير الأمور فى حياتك المهنية على الطريق الذى ترغب فيه، فهناك بعض المشكلات الطفيفة التى قد تسبب لك خيبة الأمل التى قد تمنعك من التقدم فى طريقك، ويجب أن تعلم أنك لن تصل إلى أهدافك إلا بالصبر والإصرار.>برج الأسد على الصعيد العاطفى:>لا تركز على العيوب الموجودة فى شريك حياتك أو أصدقائك وقم بإعادة تقييم المواقف، وركز على الإيجابيات، حتى تسعد فى حياتك العاطفية وابتعد عن كل ما يسبب لك المشاكل والإزعاج فى حياتك الخاصة.>على الصعيد الصحى:>حالتك الصحية فى أفضل أحوالها، ولكن يجب أن تحافظ على نفسك وتبتعد عن الأشياء المسببة لإصابتك بالمرض، خاصة أننا فى فصل الشتاء، الذى قد تسوء فيه حالتك الصحية بسبب أمراض البرد والأنفلونزا.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تواجه مشكلات صعبة اليوم وقد تبدو أنها مستحيلة الحل، وهو ما قد يسبب لك الإحباط وخيبة الأمل، ولكن يجب ألا تسمح لأى شىء أن يجرك إلى دائرة الفشل، وكن قوياً وواجه المواقف بشجاعة.>برج الثور على الصعيد المهنى:>حاول أن تتخلص قدر الإمكان من عملك الروتينى العادى وتتجنب أن تدور فى نفس النمط والتكرار فهذا يحد من مواهبك وإبداعك أكثر مما تتخيل. جرب شيئًا جديدًا وستندهش كيف تنفتح الأبواب لك تلقائيًا عندما تفعل ذلك.>برج الثور على الصعيد العاطفى:>تتمنى لو أنه بإمكانك ألا تفعل شيئًا سوى الرومانسية مع حبيبك اليوم، ولكن هذا لا يحدث إلا فى عالم الأحلام ففى الحقيقة لديك بعض الالتزامات المملة الضرورية التى ينبغى التعامل معها أولاً. الشيء الإيجابى الوحيد أنه كلما أنجزت مهامك فى وقت مبكر كلما أصبحت قادرًا على إنقاذ يومك وقضاء بعض الوقت مع من تحب.>على الصعيد الصحى:>اليوم يجب أن تراقب عن كثب حالتك الصحية وتتجنب الإجهاد الذى يستنزف أفضل ما فيك خاصة مع زيادة الضغوط الاجتماعية وضغوط العمل التى تزيد من توترك. تأكد أن لديك اتصالاً مفتوحًا مع شخص ما اليوم يمكنه مساعدتك فى الوقت المناسب، وحاول أن تدلل نفسك قليلاً وتبذل قصارى جهدك للاسترخاء.>توقعات علماء الفلك لبرج الثور:>الابتكار هو الشيء الذى تنجذب إليه الآن. كل من حولك يتصرفون بمزيد من الحذر وبينما كنت ترغب فى معرفة كيفية جعل الأمور أفضل هم معنيون أكثر بعدم تعكير الصفو وعدم تغيير الأوضاع القائمة، وهذا ما يدفعك نحو الإحباط لأن الأمور لا تتحرك بسرعة كافية.>حظك اليوم لبرج الجدى :>برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى:>يوم واحد يفصلك عن عامك الجديد، كثير من الأمنيات السعيدة تنتظرك فى الأفق القريب لا تحاول أن تتعجل الأمور، فكل شىء فى وقته يصبح أفضل سوف تتغلب على مصاعب العمل بقليل من الصبر والمثابرة لتصل إلى أهدافك التى لاحت فى الأفق بشائر تنفيذها.>برج الجدى على الصعيد العاطفى:>هناك استقرار بينك وبين الشريك لا تجعل الغرباء يفسدون صفو حياتكما فأنتم تعيشون حياة يحسدكم عليها المحيطون حاول أن تكون كتوم أكثر من ذلك، توقع أن يزورك شخص مسافر من فترة طويلة وسوف يؤثر بشكل ايجابى على حياتك العاطفية.>برج الجدى على الصعيد الصحى:>منذ فترة طويلة وأنت لا تقوم بالفحوصات اللازمة التى طلبها الطبيب منك أن تجريها بشكل دورى، مما يهدد صحتك ويجعلك معرض للإصابة بوعكة صحية من جديد أنت فى غنى عنها، بقليل من الرعاية الصحية ستكسب حياة أفضل.>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :>يتوقع لبرج الجدى مع بداية العام الجديد أن تتحقق لك كثير من الأخبار السعيدة التى طالما انتظرت تحقيقها، ستسير الحياة بشكل أفضل فى الأيام القادمة.>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>سيمنحك شخص ما أو شيء غير متوقع دفعة كبيرة فى مجال العمل، وسيتطلب منك ذلك تغيير طريقة عملك وهو شيء جيد لا تحاول أن تقاومه حتى لو شعرت أنه سيضعك فى نقطة حرجة، ستشعر بفائدته فيما بعد.>على الصعيد العاطفى:>أحلامك بشأن العلاقة العاطفية تسبب لك المشاكل وتحرمك الشعور بالراحة قبل تحقيقها أو على الأقل البدء فى التحرك نحو إنجازها. حاول ألا تقسو على نفسك وافعل فقط ما بإمكانك أن تفعله وخذ وقتك فى التخطيط لأنه ليس هناك حاجة للاستعجال.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>وزنك يشغل الكثير من تفكيرك فى الوقت الأخير وحان الوقت ليأخذ منك بعض الاهتمام الجاد والبدء فى التقليل من وزنك بطريقة منطقية ومناسبة، تتضمن ممارسة الرياضة وتحسين النظام الغذائى لك لأن هذا سينعكس عليك إيجابًا على المدى الطويل.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>اليوم تشعر بأنك بحاجة للهروب من التشويش والإزعاج حوالك والانفراد بنفسك من أجل بدء شيء جديد سواء فى حياتك العاطفية أو العملية، وستنجح فى ذلك.

>تلاحظ اهتمامًا من الناس ومعاملة لطيفة منهم أكثر بكثير من المعتاد، قد يبدو الأمر لك غريبًا لكنك ستستمتع فاترك نفسك للتيار وتعامل بلطف.

برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/31

حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015/12/31



>برج السرطان حظك اليوم الخميس 2015/12/31

>برج الحوت على الجانب المهنى:>الأوضاع السيئة تحيطك، كما أن سوء الحظ هو حليفك فى الفترة الأخيرة، حاول قدر الإمكان أن تتجاوز كل الأزمات التى تمر بها حتى لا تتعرض لأى أذى فى العمل، كذلك يمكنك أن تحقق المزيد من النجاحات دون أن تتعرض لأى أزمة فقط توخى الحذر.>برج الحوت على الجانب العاطفى:>تبحث عن علاقة حب تعوض بها ما فقدته خلال الفترة الماضية، لكن عليك أن تعرف أنك بحاجة إلى هذه العلاقة التى تنعشك كثيراً وتحقق لك التوازن المطلوب فى حياتك.>على الجانب الصحى:>وضعك الصحى الآن على ما يرام، ولكن لا يجب أن تهملها على حساب الشغل، فمن الأفضل أن تهتم بصحتك بكل الطرق الممكنة خصوصاً أنك تتعرض لجهد غير طبيعى فى الفترة الحالية.>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:>فى الفترة المقبلة ستشهد خيرا كثيرا، ولكن عليك أن تعلم أن لكل شىء ثمنا ستدفعه، فمن الأفضل أن تكون على استعداد لذلك.>برج الدلو على الصعيد المهنى:>ستشعر فى الفترة القادمة بنوع من الاستقرار على المستوى العملى، وسيكون هذا اليوم بداية لنهاية المشاكل والأزمات التى مررت بها الفترة الأخيرة، لكن لا تنتظر زيادة مادية أو ترقية، إنما الاستقرار فقط.>برج الدلو على الصعيد العاطفى:>فى نهاية اليوم السابق اشتعلت أزمة كبيرة بينك وبين شريك حياتك كادت ان تنهى علاقتكما، لكن اليوم سيشهد هدوء نسبى لذلك حاول أن تكون هادئ متحكما فى أفعالك وسلوكك.>على الصعيد الصحى:>ستواجهك بعض الآلام الجسدية، لكنها ستكون مجرد أعراض لضغوط نفسية مررت بها، فلا تقلق لم تترك أثرا وستزول بمجرد انتهاء السبب.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك .>برج السرطان على الصعيد المهنى:>يجب أن تثبت ذاتك فى العمل بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وابتعد عن كل ما يسبب لك القلق والتوتر، وكن أكثر تعاوناً مع الزملاء وستجد نتائج أفضل بكثير، ويجب أن تعلم أن العمل ضمن فريق أو مجموعة أفضل بكثير من العمل الفردى ويحقق نتائج أفضل على الجانب المهنى.>برج السرطان على الصعيد العاطفى:>حاول أن تكون أكثر تواضعاً فى حياتك العادية، ولا تكون واثقاً فى نفسك إلى هذا الحد، ابتعد عن العصبية التى تتعامل بها مع شريك حياتك، وابتعد عن التعليق على الناس والأشياء من حولك.>على الصعيد الصحى:>تواجه مشكلة صحية هذه الأيام مما يؤثر على حالتك النفسية والجسمانية، حيث تشعر بالاستياء والضغط النفسى ويجب أن تكون أكثر تماسكاً وثقة بنفسك وتبتعد عن كل أسباب الإزعاج والقلق.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تعيش فى حالة من الغرور هذه الأيام، وهو ما قد يسبب لك مشاكل كثيرة على كافة المستويات، لذا يجب أن تصل لحلول لهذا الأمر، حتى لا يتسبب الأمر فى نتائج عكسية غير مرغوب فيها.

برج العذراء حظك ليوم الخميس 2015/12/31

برج العقرب حظك اليوم الخميس 31/12/2015

برج القوس حظك ليوم الخميس 31/12/2015

حظك اليوم برج الميزان ليوم الخميس 2015/12/31

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>تقابلك بعض الصعوبات فى العمل أنت السبب فيها لأنك تصرفت فى الأيام الماضية بشكل أهوج، تحمل نتيجة أخطائك، ستكون الفترة القادمة مليئة بالمشاكل فى محيط العمل كن أكثر ذكاء وتجاوز المحنة.>برج العذراء على الصعيد العاطفى:>خسرت الحبيب هذه المرة للأبد وهذا سيجعلك تندم فى الأيام القادمة فأنت من تسببت بما حدث، حاول أن تأخذ فترة من الراحة لترتيب الأوراق من جديد وإعادة النظر إلى حياتك المستقبلية، حتى لا تقع فى نفس المشاكل مرة أخرى.>على الصعيد الصحى:>ستكون الفترة القادمة بمثابة حصاد لما اقترفته من جرائم فى حقك صحتك، حاول أن تفتح صفحة جديدة مع نفسك وحافظ على صحتك فهى ما سوف يتبقى لك فى حياتك وأكبر سند لك على مر الأيام.>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء :>تتوقع لك الأبراج أن ستمر من المحن بعد فترة من التعب، لا تترد فى الاعتذار لمن أخطأت فى حقهم فهذا سوف يجعلك تستقبل العام الجديد بكل حب للحياة فدائما عندما تلقى عن أكتافك المشاكل تكون الحياة أفضل بكثير وخالية من الطاقة السلبية .>برج الثور على الصعيد المهنى:>عرض مغرى سيعرض عليك فى خلال ساعات، من الممكن أن يغير حياتك كليا إلى الأفضل أو على الأسوأ لذلك حاول أن تركز فى اختياراتك وتحاول أن تكون صائب فى إما الرفض او القبول.>على الصعيد العاطفى:>كعادة أبناء هذا البرج يعانون من بعض المشاكل العاطفية التى تعد الغيرة والشك أساسها، لذلك البقاء هنا سيكون للأكثر تحمل وصبر، لأن العصبية لا تقدم ولا تؤخر شيئا سواء التصعيد.>برج العقرب على الصعيد الصحى:>الحوامل من مواليد هذا البرج يجب أن يحذرن مما يتناولنه من طعام، وأن يعرفن أن النشاط شيء جيد لكن عليهن تجنب الإرهاب لأنه قد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة اليوم.>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:>تجيد طوال الوقت اقتناص الفرص والصفقات الجيدة، لكنك على الصعيد الإنسانى لا تتمتع بالحس نفسه الذى يجعلك تدرك قيمة المحيطين بك قبل فوات الأوان.>الجدول الزمنى الخاص بك كامل للغاية بالنسبة لك لإفساح المجال لشخص لا يهمك حقًا.>برج القوس حظك اليوم على الجانب المهنى:>الأوضاع على ما يرام، وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الأزمات التى تتعرض لها مؤخراً، إلا أنك تحافظ قدر الإمكان على مكانك وهو ما قد يسبب إزعاج للكثير ممن حولك، فحاول أن تتجاوز عن هذه الأشياء البسيطة التى من الممكن أن تكون سبب فى صنع الكثير من الأزمات انت فى غنى عنها.>برج القوس على الصعيد العاطفى:>العلاقة بينك وبين الحبيب على ما يرام، حصولك على راحة فى الأيام القليلة الماضية ساعدك على إعادة العلاقة إلى ما كانت عليه قديماً، فحاول أن تحافظ دائماً على هذا الأداء.>على الصعيد الصحى:>وضعك الصحى يحتاج منك اهتمام كل فترة، فلا تهمل فى حق نفسك على حساب العمل، وحاول أن تكون على قدر المسئولية خصوصاً أن وضعك الصحى لا يخصك وحدك.>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:>الإطلاع على العالم يساعدك على تجاوز الأزمات المحيطة بك بكل سهولة، حيث أنه من الأفضل أن تكون هادئ قدر الإمكان حتى تحصل على ما تريد، فهذه الأيام كل الفرص فى صالحك فلا تضيعها.>برج الميزان :>برج الميزان على الصعيد المهنى:>مشكلة كبيرة مع زملائك ستتفجر هذا اليوم وسيصاحبها تداعيات مع رؤساء عملك، لذلك حاول أن تحتفظ بهدوئك حتى لا تأتى بالخطأ عليك، واتبع أساليب ووسائل الذكاء لتخرج من الموقف أو الفخ المنصوب لك .

برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>ستفاجأ بخطوات حاسمة فى علاقتك العاطفية وعلى نهاية هذا الأسبوع ستجد نفسك تتبع كل الإجراءات اللازمة لتتحول العلاقة على رسمية.

>على الصعيد الصحى:

>ستتعرض لأزمات نفسية وليست جسمانية، وذلك بسبب أجواء العمل غير المرضية بالنسبة لك، لذلك حاول أن تتماسك وأن تخرج نفسك عن هذه الأجواء .

>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان :

>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل اخبار سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى.

برج الحمل حظك اليوم الخميس 31/12/2015

>برج الحمل على الصعيد المهنى:>أفكارك تتدفق بدون توقف فى ما يتعلق بحياتك المهنية، ولكن لسبب ما تشعر وكأن هناك قوة ما تؤثر عليك وتمنعك من وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ، وتجعلك تشعر بالإحباط واليأس. كل ما تحتاج معرفته للتخلص من سيطرتها هو أن تعرف أن هذه القوة هى عقلك الباطن لا أكثر، ويكفى لردعه أن تأخذ أول خطوة نحو التنفيذ.>على الصعيد العاطفى:>تشعر بالقلق بشأن شيء نسيت أن تفعله أمس من أجل حبيبك ولن يهدأ لك بال حتى تنفذ وعدك تجاهه وستفضل ذلك على راحتك واسترخاءك. حاول أن تأخذ الأمور بهدوء أكثر وتحاول إصلاح هذا الخطأ دون أن يؤثر ذلك على مزاجك وقدرتك على الاستمتاع بالوقت مع من تحب.>برج الحمل على الصعيد الصحى:>صحتك تجلب لك الكثير من لحظات القلق خلال هذه الفترة رغم أنه ليس هناك ما يمكن أن تقوم به أكثر من زيارة الطبيب والحصول على الدعم المعنوى اللازم من أحبائك.>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:>تشعر بتغيير مفاجئ من صديقك المقرب الذى كان جيدًا معك فى الآونة الأخيرة، ولكن لا يجب أن يخيفك هذا التغيير وتأكد أن صديقك بحاجة الآن لملاحظاتك أكثر من أى وقت مضى ولكنه لا يعرف كيف يسألك عن ذلك فحاول أن تساعده دون أن يشعر بالحرج وذكره أنك موجود إذا شعر بالحاجة إليك.