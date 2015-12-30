طيران التحالف يقصف "داعش" بكركوك والتنظيم يعدم 4 أكراد بالموصل العراقية

قصف طيران التحالف الدولى، مساء الثلاثاء، مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى جنوب غربى محافظة كركوك شمالى العراق، مما أسفر عن مقتل العديد من مسلحى التنظيم.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن طيران التحالف الدولى قصف بشكل مكثف مواقع لـ"داعش" فى ناحيتى الرياض والرشاد ومحيط قضاء الحويجة ومنطقة الفتحة بصلاح الدين.

وأشارت إلى أن القصف أدى إلى مقتل وإصابة العديد من عناصر التنظيم، وتدمير 8 أهداف وسيارات تابعة لـ"داعش" وقتل من كانوا عليها.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحى "داعش" أعدموا 4 عراقيين أكراد بعد اعتقالهم فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق، بدعوى التجسس على التنظيم لصالح قوات "البيشمركة" الكردية، مشيرة إلى أن التنظيم حذر ذويهم من إقامة مجلس عزاء لهم.