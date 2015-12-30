تكثيف أمنى بقرية "مجزرة الصف" عقب رفض قبول العزاء من أسرة القاتل

كثفت أجهزة الأمن بالجيزة تواجدها بقرية الودى بمدينة الصف، فى محيط المنطقة التى شهدت مجزرة مقتل أسرة كاملة أمس الثلاثاء، بسبب خلافات زوجية.

ووضعت القوات كردونا أمنيا حول المنطقة، بعد رفض أسرة القتلى قبول واجب العزاء من أسرة القاتل.

كانت قرية الودى التابعة لمركز الصف بالجيزة، قد شهدت مجزرة أسفرت عن قتل عامل أسرة زوجته بسبب رفضهم عودة ابنتهم للمنزل لوجود خلافات مع الزوجة.

- اللحظات الأخيرة لجريمة هزت أركان الصف.. عامل يذبح أسرة زوجته وابنته بسبب خلافات زوجية.. والأهالى يقتلونه ضربا بالحجارة..مرض الابن أنقذ الزوجة.. وصديق الزوج:كان يهدد بالانتقام ولكننا لم نتوقع المجزرة