مشروع "فكرة" بكلية طب عين شمس يدشن حملة لتوعية 2000 سيدة بخطر سرطان الثدى

فى إطار حملات "المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى" للقضاء على سرطان الثدى، انطلق مشروع "حملات فكرة للتوعية" بالتعاون مع أسرة "فكرة" من كلية طب جامعة "عين شمس" وموظفات كلية هندسة وطلاب من الجامعة البريطانية والجامعة المصرية الروسية.

ويقول أدهم رجب، رئيس مجلس إدارة الأسرة: "مشروع حملات فكرة للتوعية يهدف للوصول لعدد كبير من أفراد المجتمع لتوعيتهم بأخطر الأمراض، ورحبت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى بالتعاون معنا واستطعنا من خلالها توعية ما يزيد على 2000 سيدة وفتاة من الطالبات والموظفات، وخلال عام 2015 تمكنا من القيام بحملات عديدة فى جامعة عين شمس، كلية البنات، مركز التنمية الرياضية بشيراتون، نادى الزهور ونادى الشمس، وقامت أسرة "فكرة" بتوعية الفتيات والسيدات من خلال توزيع مطبوعات المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى للتوعية من مرض سرطان الثدى وعلامات الإنذار وطرق الفحص الذاتى.

ويشير الدكتور محمد شعلان، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى قائلاً: "لن نستطيع التوصل لأكبر عدد من السيدات والفتيات وتوعيتهن إلا من خلال الشراكة مع مبادرات وحركات شبابية معنية بخدمة المجتمع ثقافياً وصحياً مثل أسرة فكرة، والمؤسسة ترحب بكل الأنشطة الطلابية والمبادرات الشبابية الفعالة فى مجتمعها للتواصل معنا للتعاون فى تقديم التوعية لقطاع أكبر من المجتمع.

جدير بالذكر أن أسرة "فكرة" تأسست عام 2006 وتهدف للوصول إلى المجتمع الطبى بمختلف شرائحه، من خلال مشروعات علمية وخيرية واجتماعية مختلفة، ونفذت عدة مشروعات ملحوظة داخل وخارج كلية الطب بجامعة عين شمس وذلك لتغير منظور النشاط الطلابى إلى نشاط هادف لتطوير شخصية طالب الطب.



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