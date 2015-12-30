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خبر في الجول – صلاح وحلمي مرشحان للعودة إلى الزمالك بدلا من الشيشيني

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خبر في الجول – صلاح وحلمي مرشحان للعودة إلى الزمالك بدلا من الشيشيني خبر في الجول – صلاح وحلمي مرشحان للعودة إلى الزمالك بدلا من الشيشيني

يدرس مجلس الإدارة في نادي الزمالك ضم محمد صلاح أو محمد حلمي للجهاز الفني للفريق الأبيض لمعاونة باكيتا.

وعلم FilGoal.com أن ماركوس باكيتا المدير الفني للزمالك طلب تعديلات على الجهاز المساعد له.

وكان طارق مصطفى قد تقدم باستقالته من الجهاز الفني المساعد لباكيتا. قبل ساعات من إعلان رحيل سامي الشيشيني، حسبما علم مراسل FilGoal.com داخل الزمالك.

الزمالك يفكر في عودة محمد صلاح بعدما نجح خلال رحلته كمدير فني مساعد لأحمد حسام "ميدو"، ثم مع جيمي باتشيكو قبل أن يتولى دفة القيادة حتى مجيء جوزفالدو فيريرا.

كذلك انضم محمد حلمي المدرب العام السابق للزمالك لترشيحات الانضمام للجهاز الفني للفريق الأبيض.

محمد حلمي عمل كمدير فني مع غزل المحلة والبلدية وعدد من الأندية.

ولازال مجلس الإدارة يتشاور في موعد تطبيق تعديلات على الجهاز الفني للفريق الأبيض الذي يأمل في الدفاع عن لقبي الدوري وكأس .

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