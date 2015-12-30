حجازي يرد على غياب الثقة عن الأهلي

لا يعتبر أحمد حجازي مدافع الأهلي الفوز على أسوان 3-1 في الدوري المصري، بمثابة استعادة الثقة بعد تعثر الفريق بالتعادل السلبي مع وادي دجلة.

وصرح حجازي لقناة (TEN): "الثقة لم تضيع من الأهلي، فالفريق قدم أداءً جيدًا أمام وادي دجلة، وكان من الممكن أن يفوز بعشرة لاعبين، ولكن لم يحالفنا التوفيق".

وأضاف "الأهلي استعد جيدًا للقاء أسوان، واحترم المنافس، وركز اللاعبون على تحقيق الفوز منذ الدقيقة الأولى، ولم نتأثر بتسجيل هدف في مرمانا من هجمة وحيدة لأسوان في الشوط الأول".

وأشار أحمد حجازي إلى أن مستواه لا يتأثر بتغيير المدافع الثاني بجواره في خط ظهر الأهلي، مؤكدًا أن كل زملائه على قدر كبير من الكفاءة، وهناك حالة انسجام تامة بين جميع المدافعين.