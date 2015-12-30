اليوم .. نظر استئناف منتحل صفة نقيب الفلاحين على حبسه عاما

تنظر محكمة جنح مستأنف عابدين، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاربعاء، استئناف محمد الدبش، نقيب الفلاحين المزيف على حبسه عاما مع الشغل، لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم تخصيص أراضى استصلاح لهم، واستيلائه منهم على 5 ملايين جنيه فى القضية رقم 11515 لسنة 2015 جنح عابدين.

كانت معلومات وردت إلى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل شخص، زعم كونه نقيب الفلاحين، ويمكنه تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وتبين أن وراء تلك الواقعة "محمد.س" وشهرته "محمد الدبش"، كان عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية، وقام بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى "النقابة العامة للفلاحين المصريين" على خلاف الحقيقة، كما أعلن عن تخصيص 5 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق القاهرة - أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.