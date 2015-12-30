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السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب الألعاب النارية بالفيوم

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السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب الألعاب النارية بالفيوم السيطرة على حريق بشقة سكنية بسبب الألعاب النارية بالفيوم
سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، على حريق شب فى شرفة إحدى الشقق السكنية، بالطابق السابع، ببرج التطبيقيين، خلف نادى المحافظة، ومنعت امتداد النيران لداخل الشقة، والشقق السكنية المجاورة.

وكان اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم قد تلقى إخطاراً من العميد هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة يفيد اندلاع حريق فى شرفة الشقة رقم 714 بالطابق السابع، ببرج التطبيقيين، وانتقلت 4 سيارات إطفاء، وتم استخدام سلم هيدروليكى لإخماد الحريق، دون أن تصل للشقة، ودون خسائر بشرية أو مادية.

وتبين من التحريات الأولية، أن أحد الشماريخ التى أطلقها مشاركون فى حفل زفاف فى قاعة بنفس البرج السكنى، سقطت فى شرفة الطابق السابع، ما أدى لإشتعال النيران بالشرفة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، قبل أن يمتد لداخل الشقة والشقق المجاورة.

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مصر 365