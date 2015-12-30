وزير الخارجية السعودى يزور تونس اليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية ان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير سوف يقوم غدا الأربعاء بزيارة عمل رسمية للبلاد بعد أيام قليلة من الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى إلى المملكة العربية السعودية يومى 22 و23 ديسمبر الحالى .

وأفادت الوزارة فى بيان لها مساء أمس الثلاثاء أن الجبير سوف يرافقه وفد رفيع المستوى من كبار المسئولين السعوديين، وأشارت الوزارة أن الزيارة تندرج فى إطار تفعيل ما اتفق عليه البلدان خلال زيارة الرئيس التونسى إلى السعودية مؤخرا.

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