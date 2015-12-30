زوجة أمير قطر السابق تنشر صوراً لها برفقة زوجها عقب إجراءه جراحة بسويسرا

نشرت الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، عبر موقع "انستجرام" صوراً لها برفقة زوجها عقب إجرائه عملية جراحية ناجحة فى مدينة زيورخ السويسرية.

وكانت السلطات القطرية قد أعلنت أن حاكم البلاد السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثان سافر إلى سويسرا جوا نهاية الأسبوع الماضى لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بكسر فى الساق.

وقال مكتب الاتصال الحكومى فى قطر، إن الأمير السابق تعرض لـ"كسر فى ساقه بينما كان فى عطلة"، ونقل جواً إلى زيورخ يوم السبت لتلقى العلاج، مضيفاً أن الشيخ البالغ من العمر 63 عاماً خضع لعملية جراحية ناجحة، وإنه فى زيورخ "يتعافى ويخضع للعلاج الطبيعى".



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