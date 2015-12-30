"تخيل المصريين بالمريخ" يتصدر تويتر..ومغردون:" بشوات فى كل مكان"

تصدر هاشتاج "تخيل المصريين فى المريخ" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى حمل العديد من التدوينات الساخرة حول واقع الحياة فى مصر خلال الآونة الأخيرة.

فى البداية، قال على أبو أحمد: "نرتاح من الزبالة ونرتاح من الفقر ونرتاح من تلوث المياه والهواء والأغذية"، بينما قال عبد العزيز "المصريين بشوات فى كل مكان يعيشوا ويتأقلموا وأتمنى لهم إقامة سعيدة فى المريخ"، فيما قال على فوزى: "هنزرع حشيش ونصدره لكوكب الأرض".

بينما سخر وليد قائلا: "وأنت ماشى على كورنيش المريخ هتلاقى بتاع ترمس وجنبه بتاع دره.. والنبى هاتلى بجنيه معاك"، بينما قالت شاكيرا: "يبقى أول ما تخش المريخ هتلاقى قهوة وبتاع عصير قصب جنبه عربية كبدة"، وفى تدوينة أخرى: "تبص يمين تحصل ملوخية بالفراخ تبص شمال تحصل فلافل عمو مصطفى".



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