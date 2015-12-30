معصوم مرزوق: مكالمة من رقم غير معلن هددتنى بالسجن ووصفتنى بـ"الخائن"

قال السفير معصوم مرزوق، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالتيار الشعبى والمتحدث باسمه، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رقم غير معلن، سبه بألفاظ يعاقب عليها القانون وهدده بالسجن.

وأضاف معصوم لـ"اليوم السابع":"منذ حوالى أكثر من ساعتين فوجئت برقم غير معلن يتصل بى وبمجرد الرد على الهاتف تلقيت سيل من السباب بعد أن تأكد المتصل من شخصيتى ثم قال لى مسيركوا فى السجون ياخونة"، مشيرا إلى أنه يدرس الآن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع التهديدات التى تلقاها.

وأشار معصوم إلى أن هذا أول تهديد يتلقاه منذ عزل مرسى من السلطة، حيث كان يتلقى تهديدات مماثلة فى عهد الاخوان، وأضاف:"كان لدى استعداد للاستماع لأى وجهة نظر مهما كانت معارضة لى لكن صاحب الاتصال لم يفعل ذلك."