رئيس الزمالك: "أنا مش بريالة.. وعارف اللى بيحصل فى غرف نوم اللاعبين"

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه سيعقد اجتماعاً مع لاعبى الفريق الكروى الأول يوم الجمعة المقبل، من أجل وضع حداً لتجاوزات بعضهم.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، عبر شاشة "ltc" : "أنا عارف اللى بيحصل فى غرف نوم اللاعبين، وبعرف كان مع مين والبنت اسمها ايه وقالتله ايه وقالها ايه، وأنا قولت قبل كده أنا رئيس نادى متربى فى حوارى شبرا، ومش تلميذ وبريالة".

وأضاف مرتضى: "يوم الجمعة رايح لهم، وأحرف لاعب فيهم لو محترمش نفسه، هرميه برا".

مرتضى منصور:"على مسئوليتى سيتم تغيير رئيس لجنة الحكام وعلشان كده ساكت"



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