أخبار عاجلة

ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
ميناء بورسعيد السياحي يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال 1280سائحًا..غدًا -
ضبط عامل تحرش بربة منزل في الطريق العام بأسيوط -
بالصور.. أسيوط تحتفل بيوم اليتيم بمشاركة 1000 طفل -
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف -
رسمياً: مجلس الوزراء يحسم الجدل حول زيادة رواتب الموظفين 30% في يوليو القادم -
بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة -
شكسبير يرفض تحديد موعد عودة قائد ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الزمالك: "أنا مش بريالة.. وعارف اللى بيحصل فى غرف نوم اللاعبين"

Google+ Print
رئيس الزمالك: "أنا مش بريالة.. وعارف اللى بيحصل فى غرف نوم اللاعبين" رئيس الزمالك: "أنا مش بريالة.. وعارف اللى بيحصل فى غرف نوم اللاعبين"
أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه سيعقد اجتماعاً مع لاعبى الفريق الكروى الأول يوم الجمعة المقبل، من أجل وضع حداً لتجاوزات بعضهم.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، عبر شاشة "ltc" : "أنا عارف اللى بيحصل فى غرف نوم اللاعبين، وبعرف كان مع مين والبنت اسمها ايه وقالتله ايه وقالها ايه، وأنا قولت قبل كده أنا رئيس نادى متربى فى حوارى شبرا، ومش تلميذ وبريالة".

وأضاف مرتضى: "يوم الجمعة رايح لهم، وأحرف لاعب فيهم لو محترمش نفسه، هرميه برا".

مرتضى منصور:"على مسئوليتى سيتم تغيير رئيس لجنة الحكام وعلشان كده ساكت"


>رئيس الزمالك: تغييرات جذرية فى الجهاز المعاون لـ "باكيتا"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365