شكري نجيب لـ في الجول: كل شيء كان سيختلف لولا هدف ' الوقت الضائع '

"كل شيء كان سيختلف لولا هدف مؤمن زكريا الثاني" هكذا تحدث شكري نجيب مهاجم أسوان بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي يوم الثلاثاء.

وكان الأهلي قد تغلب على أسوان بثلاثة أهداف مقابل لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب برج العرب في إطار الجولة 11 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وشهدت المباراة تسجيل شكري نجيب لهدف أسوان الوحيد والثاني له في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري.

وتحدث لاعب الإسماعيلي المعار إلى أسوان مع FilGoal.com قائلا:"سعيد للغاية بتسجيلي لأول هدف في مسيرتي في مرمى الأهلي".

وتابع"هذا الهدف سيكون دافع كبير لي من أجل مواصلة تسجيل المزيد خلال الفترة المقبلة مع أسوان".

وأكمل"المباراة كانت ستختلف كثيرا لو انتهى الشوط الأول بالتعادل ولم يتم زيادة الوقت المحتسب بدل من الضائع".

وأتم"ولكن سجل مؤمن زكريا الهدف وفاز الأهلي في النهاية".