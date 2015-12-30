بالفيديو والصور.. مقتل 3 فى انفجار استهدف مقر حزب الإخوان فى عدن

إنفجرت سيارة مفخخة مساء اليوم الثلاثاء فى حى القطيع فى محافظة عدن جنوب اليمن بالقرب من مكتب رئيس حزب التجمع اليمنى للإصلاح "الاخوان المسلمين" بمديرية كريتر، ما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص .

ونقل موقع براقش الاخبارى عن مصادر محلية قولها إن السيارة المفخخة اسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى على الاقل وإصابة عدد من الاشخاص بينهم حالات خطيرة .

وتوقعت المصادر ان تكون السيارة مجهزة لتنفيذ عملية غير انها انفجرت قبل تنفيذ العملية .

وأشارت إلى ان الانفجار خلف اضرارا فى المنازل فى حى القطيع.

كانت مصادر محلية قد ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية ، إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مكتب رئيس حزب التجمع اليمنى للإصلاح "الاخوان المسلمين" بمديرية كريتر.



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