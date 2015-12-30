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رؤية قيادتنا الشمولية مفتاح الإنجازات

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رؤية قيادتنا الشمولية مفتاح الإنجازات رؤية قيادتنا الشمولية مفتاح الإنجازات

أكد مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن توجهات قيادة الدولة ورؤيتها الشمولية لمجريات الأمور، هو ما جعل دولة الإمارات تحقق المنجز تلو الآخر لتأخذ مكانتها الكبيرة والمستحقة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وهيأها لتحقيق مكاسب تنموية عدة على جميع الصعد، لتسطر قصة نجاح متفردة في جميع أوصافها.

وقال الصوالح، إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لامست أهم القضايا ومفاصل التطورات المتسارعة محلياً وعربياً وعالمياً، وسلطت الضوء على حجم المنجز، وأصالة العمل وإخلاص أبناء الوطن الذين لم يدخروا جهداً لرفعة وإعلاء شأن الدولة، وهي بدورها سوف تكون لهم الملاذ والحضن الآمن.

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