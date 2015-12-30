اعتمد المجلس التنفيذي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 23 ديسمبر 2015 مبلغ 17.5 مليار درهم مخصصات للمشاريع الرأسمالية خلال عام 2016

5.9

تخصيص 5.9 مليارات درهم للإسكان و4.3 مليارات درهم للبنية التحتية و1.8 مليار درهم لقطاع التعليم

2030

تعزز الاعتمادات المالية لمشاريع 2016 مسيرة أبوظبي في تنفيذ خططها الشاملة لتطوير منظومة العمل في كافة القطاعات، وسعيها الحثيث إلى الريادة والتميز بما يدعم تحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030

03

وافق المجلس التنفيذي على ترسية مناقصات أعمال إنشاء البنية التحتية لمشروع «الحي الإماراتي» والذي يقع في مدينة زايد بين مدينة محمد بن زايد ومطار أبوظبي الدولي وينقسم إلى ثلاثة عقود تشتمل على تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات

664

اعتمد المجلس التنفيذي مشروع إنشاء طريق مزدوج بطول 50 كم من مدينة زايد إلى مدينة المرفأ بقيمة 664 مليون درهم.

2.1

استعرض المجلس تطورات العمل في مشروع طريق أبوظبي دبي الذي يمتد بين منطقتي سيح شعيب وتقاطع سويحان ويتألف من 4 حارات بكل اتجاه وبطول 62 كيلومترا وتصل تكلفته الإجمالية إلى 2.1 مليار درهم