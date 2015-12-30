حاكم رأس الخيمة يشيد بجهود سفير أستراليا في تعزيز العلاقات الثنائية

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بجهود بابلو تشهيهو كانج سفير أستراليا لدى الدولة وإسهاماته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كل المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد أمس سفير أستراليا الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله، متمنياً سموه للسفير التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلية.

من جانبه أعرب السفير الأسترالي عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات قيادة وشعباً لما لقيه خلال فترة عمله من تعاون يعكس عمق الروابط والعلاقات الوثيقة بين البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي والشيخ محمد بن حميد بن عبدالله القاسمي العضو المنتدب لهيئة المنطقة الحرة وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.