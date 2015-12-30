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مصر صمام أمان المنطقة

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مصر صمام أمان المنطقة مصر صمام أمان المنطقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال زيارته لجمهورية العربية أن مصر صمام أمان للمنطقة، وأن علاقات الدولتين ثابتة أمام التحديات.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمصر في شهر مارس 2015 وبحث سموه مع الرئيس المصري عبد الفتاح سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والعمل على دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، في ظل ما تشهد هذه العلاقات من نمو مضطرد قائم على البعد التاريخي الراسخ بين البلدين، ورؤية استراتيجية مشتركة تخدم مصالحهما العليا.

وناقش سموه، عدداً من المحاور الرئيسة، خصوصاً فيما يتعلق بالتنسيق السياسي والاستراتيجي والاقتصادي، وتعاونهما في عدد من القضايا التي تهم البلدين والمنطقة، وفي مقدمتها التحديات الأيديولوجية والأمنية، وعنف وتطرف التنظيمات الإرهابية.

وجدد سموه وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب مصر، ودعمها سياسياً واقتصادياً وتنموياً، ومساندة شعبها على تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء.

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