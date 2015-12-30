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بالفيديو – جدل تحكيمي حول صحة هدف إيفونا في أسوان بسبب ' زجاجة مياة '

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بالفيديو – جدل تحكيمي حول صحة هدف إيفونا في أسوان بسبب ' زجاجة مياة ' بالفيديو – جدل تحكيمي حول صحة هدف إيفونا في أسوان بسبب ' زجاجة مياة '

انتشر جدل تحكيمي عقب نهاية لقاء الأهلي وأسوان بسبب صحة موقف هدف ماليك إيفونا مهاجم الفريق الأحمر الثالث خلال المبارة.

وكان الأهلي قد تغلب على أسوان بثلاثة أهداف مقابل لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب برج العرب في إطار الجولة 11 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وسجل إيفونا الهدف الثالث في الدقيقة 68 بعد مراوغة مدافع أسوان لترتطم الكرة بزجاجة مياة وضعها حارس الأخير على خط المرمى قبل أن تسكن الشباك.

وتحدث الحكم السابق أحمد الشناوي لقناة "TEN" قائلا:"يجب عدم احتساب الهدف والقيام بإسقاط للكرة".

وأضاف"هذه الزجاجة هي عامل خارجي أثر على المباراة لذلك كان لا بد من عدم احتساب ذلك الهدف".

وشدد"كان يجب على حكم المباراة ومساعديه أن يمنعوا حارس مرمى أسوان من وضع الزجاجة على خط المرمى، وأنه عليه وضعها خارج الملعب أو داخل المرمى وبعيدا عن خط المرمى نفسه".

ولكن على عكس رأي أحمد الشناوي، أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الهدف صحيح.

وتحدث لقناة "صدي البلد" قائلا:"هدف الأهلي صحيح".

واستدرك"بالطبع وجود زجاجة المياة في الملعب هو أمر غير صحيح وكان لا بد على طاقم التحكيم منع وجودها".

وأضاف"وجود تلك الزجاجة هو إهمال من طاقم التحكيم".

وأتم"زجاجات المياة التي يصطحبها الحراس داخل الملعب يجب وضعها خارج الملعب بجوار المرمى".

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فيديو اليوم السابع

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