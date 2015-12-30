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مرتضى منصور يتوعد بعض لاعبي الزمالك بسبب ' العلاقات النسائية '

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مرتضى منصور يتوعد بعض لاعبي الزمالك بسبب ' العلاقات النسائية ' مرتضى منصور يتوعد بعض لاعبي الزمالك بسبب ' العلاقات النسائية '

"أعرف ما يحدث داخل غرف نوم لاعبي الزمالك" هكذا بدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حديثه متوعدا لاعبي فريقه بعقوبات كبيرة.

وتحدث مرتضى منصور لقناة "LTC" قائلا:"بعض لاعبي الزمالك على علاقة بنساء، وسيتم قطع رقابهم حال عدم الالتزام بالتعليمات".

وأضاف"هؤلاء اللاعبين شعروا بالنجومية فجأة، لقد أتيت بهم من أندية درجة ثانية وتغيروا كثيرا بسبب أضواء الشهرة".

وأردف"أي لاعب لا يلتزم بالتعليمات سوف يرحل، عندما يكون هناك قرارا بمقاطعة مواقع

التواصل الاجتماعي يجب أن يُنفذ على الفور".

وأتم"سوف أجتمع بهم يوم الجمعة المقبلة وكل الأمور سيتم إعادتها لنصابها الصحيح مرة أخرى".

في الوقت ذاته أجاب مرتضى منصور عن احتمالية رحيل إسماعيل يوسف مدير الكرة قائلا:"كل الاحتمالات واردة" (طالع التفاصيل).

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