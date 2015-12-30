رئيس الزمالك: تغييرات جذرية فى الجهاز المعاون لـ "باكيتا"

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيتم إجراء تغييرات جذرية فى الجهاز المعاون للمدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، البرازيلى باكيتا، مضيفاً أن تلك التعديلات ستكون وفقاً لرؤية "الخواجة"، من أجل راحته وتحسين الأداء.

وأضاف مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور، أن طارق مصطفى لم يتقدم باستقالته من الجهاز المعاون، مؤكداً أنه أصبح خارج الجهاز الفنى، وسيتم تحديد العناصر الجديدة التى ستنضم لجهاز باكيتا والعناصر التى سيتم إقصائها خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.

وأوضح رئيس الزمالك، أن "باكيتا" لم يطلب الاستعانة بمدرب برازيلى، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بمدربين وطنيين على أعلى مستوى.