بالصور.. إنهاء تجهيزات استقبال الرئيس لافتتاح مشروع المليون فدان بالفرافرة

تفقد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، واللواء كامل الوزيررئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أخر الاستعدادات لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع المليون فدان بالفرافرة حيث تم تفقد الوفد أعمال تشطيب وتجهيز 2000 منزل ريفى بالقرى الثلاث بمنطقة سهل بركة بالفرافرة، كما تم تفقد المنصة الرئيسة لاستقبال الرئيس والمواقع التى سيقوم رئيس الجمهورية بزيارتها .

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، أن القوات المسلحة والشركات المنفذه قد انتهت من أعمال تشطيب 2000 منزل ريفى بمنطقة سهل بركة بالفرافرة بالقرى الثلاث وتجهيز 40 عمارة سكنية بالقرى الثلاث و14 مبني خدمى لإقامة مجتمع عمرانى جديد بالمنطقة.

أضاف عشماوى أنه يجرى الاعداد للدخول، فى مرحلة أخرى من مشروع المليون فدان من خلال استصلاح وزارعة منطقة عين دلة في الاتجاه الشمالى من الفرافرة باستصلاح 10 آلاف فدان وتم حفر 48 بئرا زراعيا حتى الآن وجار استكمال الباقى للانتهاء من المشروع بأكمله كما أن القرية الثالثة بمنطقة سهل بركة تضم 14 مبنى خدمى لخدمة 2000 شاب ومنتفع فى القرية الثالثة بمنطقة سهل بركة حيث يوجد بها 1069 منزلا ريفى وتضم المبانى الخدمية كلا من "وحدة بيطرية، قسم شرطة ونقطة إطفاء، مكتب بريد، مجلس قروى، بنك زراعى، وحدة صحية ونقطة إسعاف، مبنى للرى، حضانة، مكتبة طفل، شركة زراعية، مسجد 500 مصل، 2مسجد بإجمالى 200 مصل، مركز تجارى، مدرسة ابتدائى، مبني للحرف اليدوية والمعرض لها، ملاعب وساحة شباب" كما تم إقامة مرافق تضم محطات صرف صحي وزراعي وشبكات ري ومحطات معالجة لخدمة المشروع بأكمله في سهل بركة.

وقال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة انه قد تم الانتهاء من تجهيز 10 الاف فدان للزراعة كمرحلة اولى من مشروع المليون فدان وتتضمن المرحلة الثانية استصلاح وزراعة 21 ألف فدان مخصص لها 100 بئر زراعي وتم حفر 49 بئرا بينما تشمل المرحلة الثالثة استصلاح وزارعة 5 آلاف فدان ومخصص لها 20 بئرا زراعيا وتم حفر 18 بئرا منهم حيث تم حر 107 آبار زراعية بمنطقة سهل بركة حتى الآن من إجمالي 160 بئرا زراعيا بينما الجزء الثاني من المشروع جار تنفيذ من خلال استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان أخرى بمنطقة عين دلة.

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