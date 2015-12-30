إبراهيم عيسى يطالب بعفو رئاسى عن إسلام بحيرى ويدعو وزير الثقافة للاستقالة

طالب الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قرار "عفو رئاسى" عن الباحث إسلام بحيرى ، مؤكداً أن المشهد لا يحتمل التردد فى إصدار قرار العفو .

وقال "عيسى" خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، فى رسالته للرئيس: " إما أن تختار طريق العفو عن عقوبة بحيرى أو لا تختار..ولكن هذه مسئولية تاريخية سيحاسبك التاريخ عليها".

كما دعا "عيسى"، حلمى النمنم وزير الثقافة للاستقالة من منصبه، قائلاً: "لا أتصور أن تبقى يوماً واحداً فى حكومة تعجز عن حماية حرية الرأى والتعبير..أو أن تبقى يوماً واحداً وزيراً للثقافة بينما كاتب وباحث يسجن وأنت وزيراً للثقافة".

واستطرد فى رسالته لـ"النمنم"،: "لا أتصور وأنت داعماً لتجديد الخطاب الدينى أن تسمح لأسمك وقيمتك ومكانتك وفكرك بالبقاء فى مكان لم تستطع فيه أن تفك رقبة، أو أن تقف فى مواجهة حبس الكتاب..فلتذهب المناصب إلى الجحيم..ولا يبقى إلا حلمى النمنم الكاتب والمفكر".

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