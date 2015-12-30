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6 فوائد لشوربة العدس أهمها الوقاية من نزلات البرد وتقوية العظام

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6 فوائد لشوربة العدس أهمها الوقاية من نزلات البرد وتقوية العظام 6 فوائد لشوربة العدس أهمها الوقاية من نزلات البرد وتقوية العظام
"العدس الأصفر" من أهم البقوليات التى تتميز باللون المميز، ويعد من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة للجسم.

والعدس من أهم الوجبات الغذائية الأساسية والمفضلة فى فصل الشتاء، ويطلق عليه الكثيرون "الوجبة القاهرة للبرد"، كما أنه يزيد من فرص شعورك بالطاقة والتدفئة فى الشتاء.

عناصر العدس الغذائية


>مما لا شك فيه أن للعدس العديد من الفوائد الصحية المهمة للجسم، ويعد من أهم الوجبات الأكثر تناولاً أثناء فصل الشتاء، وذلك يرجع إلى ما يحتويه من فيتامينات وعناصر غذائية مهمة كفيتامين "أ وب وج"، ونسبة عالية من البروتينات والبقوليات والحديد والألياف والبوتاسيوم، وهذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

تعرف على فوائد شوربة العدس


> تؤكد أخصائية التغذية العلاجية، أن العدس ملك الموائد أثناء فصل الشتاء، ومن أهم أطباقه هى "شوربة العدس"، التى تحتوى على جميع العناصر الغذائية المهمة من الخضراوات كالبطاطس والطماطم والبصل والثوم والجزر، والبقوليات والفيتامينات، ولذا فتناولها له العديد من الفوائد المهمة للجسم، ومنها:

1- العدس بصفة عامة يحميك من نزلات البرد، ولكن شوربة العدس تحميك 3 أضعاف العدس.
>2- يساهم فى النوم باسترخاء، ولذا فشوربة العدس من الأطعمة التى تخلصك من القلق والتوتر.
>3- تقلل فرص تعرضك للشيخوخة.
>4- لأنها وجبة غذائية كاملة العناصر الغذائية فهى تخلصك من الوزن الزائد.
>5- تقوية الجهاز العصبى، والحد من إصابتك المتعددة كالاكتئاب، ولذا العدس بشكل عام وشوربة العدس بشكل خاص من الأطعمة التى تجلب لك السعادة.
>6- تقوية صحة العظام والأسنان لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية كالكالسيوم.

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