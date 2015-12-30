جامعة قناة السويس تحتفل بتوقيع كتاب التعليم فى مصر لرئيس الجامعة الأسبق

أكد الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس جامعه القناه، أن إصلاح التعليم يعد اتجاه من اتجاهات الدولة بصفة عامة وجامعة القناة بصفة خاصة فنحن لدينا خطة طموحة نتمنى أن تحقق أهدافها.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الثقافية لجامعة قناة السويس، وتوقيع كتاب التعليم فى مصر للدكتور أحمد دويدار رئيس جامعة القناة الأسبق وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

وحضرها الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعه لشئون البيئه وخدمة المجتمع والكاتب والروائى محمد الشاذلى مدير مركز الأهرام للنشر، و الكاتب الصحفى الدكتور محمد كشك وبعض عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والعديد من رموز الفكر والإعلام والإبداع فى مصر.

و أشاد الدكتور طارق راشد بكتاب التعليم في مصر للدكتور أحمد دويدار الذي يعرفه منذ أن كان طالب فى كلية.

وبدء الدكتور أحمد دويدار رئيس جامعة القناة الأسبق ومؤلف كتاب التعليم فى مصر كلمته بالشكر لكل من ساهم فى ظهور هذا الكتاب وخروجه للنور وعلى رأسها مؤسسة الأهرام.

وأضاف أن هذا الكتاب استغرق منه سنتان حتى يخرج إلى النور كان يهدف من كتابته الإفصاح عن هم كان بداخله استمر لعدة سنوات عايش خلالها التعليم منذ أن كان طالب حتى أصبح مسئول بالجامعة.

وأوضح الدكتور دويدار أن الهدف من الكتاب هو ليس تطوير التعليم بل إصلاح التعليم لأن مراكز تطوير التعليم والمناهج منتشرة منذ نصف قرن ورغم ذلك التعليم فى انهيار فالكتاب يتعرض إلى كيف نصلح حال التعليم فى مصر وأنة لابد للدولة أن تتبنى بناء المدارس فى مصر لأن بناء الإنسان أهم من بناء الطرق والكبارى.

وفى كلمته أوضح الكاتب و الروائى محمد الشاذلى مدير مركز الأهرام للنشر أنه سعيد بهذا الكتاب الذي استلمه منذ أن كان مخطوطه حيث أن الكتاب مليء بالاقتراحات والعودة للتاريخ مهمة جداً للباحث وان التعليم فى مصر مثله مثل الأزمات الكبرى لذلك طرق الإصلاح من الأمور القومية التى تخدم الوطن كله.

وأشار الشاذلي إلى أن كتاب التعليم فى مصر يعد كتاب تاريخ وجغرافيا وأدب وفلسفة فهو لا يحتكر الحقيقة.

وشارك فى الحفل لكاتب الصحفي محمد كشك و الدكتور عماد إسماعيل مستشار وزير التعليم العالي سابقا والدكتور عبد الرحيم الكردي عميد كلية الآداب سابقا والأديب والكاتب عبد الحميد بسيونى والدكتور أيمن جمعه المحاضر بآداب العريش.

وتم افتتاح صالون ثقافي عقد من خلاله ندوة عن "الصحافة المصرية بين الواقع والمأمول " حاضر فيها الدكتور محمود يوسف أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام أكاديمية الشروق والكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف والكاتب الصحفي و الروئى عادل سعد مدير مركز الهلال للتراث والكاتب الصحفي محمود الثلاثي رئيس تحرير جريدة الجماهير.

وتناولت الندوة الرؤية الأكاديمية للإعلام والرؤية العملية من خلال الذين يمارسون المهنة بالفعل.

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