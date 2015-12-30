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"مصر العطاء" بالأقصر تنظم قافلة "النور" للكشف على مرضى العيون

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"مصر العطاء" بالأقصر تنظم قافلة "النور" للكشف على مرضى العيون "مصر العطاء" بالأقصر تنظم قافلة "النور" للكشف على مرضى العيون
نظمت لجنة " العطاء" التابعة لنقابة الأطباء بالأقصر، بالتعاون مع مستشفى رؤية للعيون، تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر، قافلة "النور" الطبية الخاصة بأمراض العيون بمدينة الأقصر، وذلك لإجراء الكشوفات الطبية وكشف النظارة وقاع العين وعمليات المياه البيضاء، وعمليات أخرى متعددة لجميع المواطنين المستحقين من أبناء المحافظة أو المحافظات الأخرى مجانا، وذلك بجانب إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للحالات المستحقة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، حيث انطلقت القافلة بالأقصر مساء الثلاثاء وتستمر حتى اليوم، حيث يتم التقدم لطلب الكشف عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر والمكاتب التابعة لها.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد حمزة نقيب الأطباء بالأقصر، أن لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء ستقوم بصرف الأدوية وتقديم مستلزمات العمليات بالمجان، تحت إشراف عدد من الأطباء المشاركين فى القافلة، فى مقدمتهم الأستاذ الدكتور حازم الحناوى أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عمرو الكمشوشى أستاذ طب وجراحة العيون واستشارى حول الأطفال بجامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور عمر حسين الماوى استشارى الشبكية والجسم الزجاجى والأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز استشارى تجميل الجفون والجهاز الدمعى، والأستاذ الدكتور محمد عطيتو مدرس العيون بجامعة جنوب الوادى، والأطباء فوزى محمد راشد وأحمد يحيى ومحمد خالد استشاريو الرمد.

وأضاف حمزة أن القافلة تقام تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر، وهى ثمرة نتاج وتعاون بين لجنة (مصر العطاء) بالنقابة العامة للأطباء، والنقابة الفرعية بالأقصر ومستشفى رؤية للعيون، وتقوم اللجنة والنقابة الفرعية بالأقصر بالإشراف الطبى وتقديم الأدوية ومستلزمات العمليات بالمجان.

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مصر 365

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