"كتائب القسام" تنشر أسماء وصور عناصرها المسؤلة عن عملية أسر شاليط

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرى لحركة حماس، عن أسماء عدد من شهدائها الذين شاركوا بشكل مباشر بأسر واحتجاز الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط.

ونشرت كتائب القسام، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن دور ثلة من شهداء القسام فى العملية الأضخم والأكثر تعقيدا فى تاريخ الصراع مع العدو "عملية احتجاز الجندي شاليط" التي دارت فصولها على مدار أكثر من 5 سنوات - على حد ما جاء في بيانها- .

وأوضحت الكتائب أن الشهداء القادة الميدانيين: سامي الحمايدة وعبدالله على لبد وخالد أبو بكرة ومحمد رشيد داود وعبد الرحمن المباشر ممن شاركوا بشكل مباشر في احتجاز شاليط طوال فترة أسره.

يذكر أنه فى فجر 25 يونيو 2006 استهدفت المقاومة الفلسطينية قوة إسرائيلية مدرعة من لواء جفعاتى كانت ترابط ليلاً في موقع كرم أبو سالم العسكرى التابع للجيش الإسرائيلى على الحدود بين مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نجح عدد من المقاومون من التسلل عبر نفق أرضى كانوا قد حفروه سابقاً تحت الحدود إلى الموقع الإسرائيلى مما ساعدهم فى مباغتة القوة الإسرائيلية، وانتهى هذا الهجوم بمقتل جنديان وإصابة 5 آخرين بجروح وأسر شاليط ونقلة إلى مكان آمن فى قطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلى على مدار السنوات الثلاثة الماضية سلسلة من العمليات الخاصة فى مناطق متفرقة فى القطاع فى محاولة لتحرير شاليط أو إلقاء القبض على أشخاص فلسطينيين يشتبه فى ضلوعهم فى احتجازه إلا انه فشل بذلك.

وفى 18 أكتوبر 2011 تم إطلاق سراح جلعاد شاليط وتم تسليمه من حماس إلى السلطات المصرية مقابل 1027 أسير / أسيرة من الفلسطينيين، منهم 477 فى 18 أكتوبر والبقية بعد شهرين.