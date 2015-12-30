مقتل إمام وخطيب مسجد مدينة زليتن الليبية إثر تفجير سيارته

لقى أمام وخطيب مسجد مدينة زليتن الليبية مصرعه، جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة بطريق عام زليتن.>وقال مصدر أمنى اليوم الثلاثاء أن الشيخ مصطفى التومى أمام، وخطيب مسجد مدينة زليتن لقى مصرعه متأثرا بجراحه، جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة بطريق عام بزليتن، بعد نقله إلى المستشفى التعليمى، لافتا إلى أن الشيخ التومى أدخل للعناية المركزة قبل أن يتوفى بسبب تعرضه لجراح خطيرة.

وفى السياق ذاته، أوضح عميد بلدية زليتن مفتاح حمادى، أن الجهات الأمنية وفريق من خبراء المتفجرات وصلوا إلى موقع الحادثة على الفور، مبينا أن الشيخ تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة مطلع العام الجارى، وتلقى تهديدات أكثر من مرة فى وقت سابق.

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