بالفيديو.. "الدفاع العراقية": جندى يعثر على ذهب بحوزة داعشى ويسلمه للقيادة

ذكرت وزارة الدفاع العراقية أن جنديا عثر على كمية من المصوغات الذهبية، كانت بحوزة أحد عناصر تنظيم "داعش" فى مدينة الرمادى، وأشارت إلى أنه سلمها إلى قيادته لإعادتها إلى أصحابها.

وقالت الوزارة فى بيان صحفى : "عثر على كمية كبيرة من المصوغات الذهبية أحد المقاتلين الأبطال من جيشنا الباسل أثناء تقدم قواتنا الأمنية فى تطهير منطقة التأميم فى مدينة الرمادى".

وبينت الوزارة أن المصوغات عثر عليها المقاتل الشهم بحوزة أحد الإرهابيين والذى سرقها من إحدى الدور التابعة للمواطنين المهجرين.

وتابعت الوزارة فى بيانها أن المقاتل قام بإرجاع هذه الأمانة إلى المراجع العسكرية، ليقوموا بإيصالها إلى أهلها بكل أمانة وحرص.

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