محافظ الإسكندرية الجديد: "عروس المتوسط زى الفل وهتكون أفضل"

قال المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، إن "الاسكندرية زى الفل، وليست سيئة، وسوف تكون أفضل "، مشيراً إلى أنه سيعمل على حل المشكلات التى تعانى منها المحافظة لتعود عروس البحر الأبيض المتوسط كما كانت.

واستنكر عبد الظاهر الحملات الإعلامية التى أساءت إلى الإسكندرية بما يعوق النشاط السياحى بها، قائلاً خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء بالمقر المؤقت للمحافظة، "الإسكندرية بها العديد من المشاكل وسوف نعمل جاهدين لمواجهتها والقضاء عليها، لاستعادة سمعة الإسكندرية الطيبة واستعادة النشاط السياحى بها ".

وأضاف "أحب الإسكندرية، وعندما عرض على المنصب لم أستطيع أن أقول لا"، متابعا، أريد أن تعود الاسكندرية مرة أخرى عروس البحر الأبيض المتوسط ، لإنى أبن الإسكندرية ، مطالباً الجميع بالعمل على قلب رجل واحد لصالح المحافظة، مشيراً إلى أن هناك خلل حالى فى الإدارة المحلية بسبب عدم وجود مجلس محلى، وهو الدور الذى تقوم به الصحافة حاليا.