مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر تطلق حملة لتوعية الأهالى بالوقاية من السرطان

أطلقت مستشفى شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، حملة لتوعية أهالى مراكز ومدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة حول أهم طرق الوقاية من أمراض السرطان وطرق الاكتشاف المبكر لهذا المرض، وذلك تحت رعاية محمد سيد بدر محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى الأورام بالأقصرفى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حملة النزول إلى الاهالى فى قراهم ونجوعهم ومدنهم فى الأقصر والمحافظات المجاورة بهدف توعيتهم يأتى فى إطار تحقيق أهم أهداف إنشاء المستشفى فى الأقصر على وجه التحديد، وهى توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين فى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة وتنفيذ برامج التوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل خفض معدل الوفيات وتخفيف المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم.

وقال حسين شكرى رئيس مجلس إدارة المستشفى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن "التوعية بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للمرض تمثل أهمية كبرى فى تحقيق أعلى معدلات مقاومة أمراض السرطان، فعلمياً ثبت أن أكثر من ثلث أمراض السرطان يمكن تجنب الإصابة بها إذا ما حدث توعية حول تجنب مسببات المرض مثل التدخين والملوثات البيئية وطرق التغذية الصحية، كذلك فإن ثلث أمراض السرطان أيضاً يمكن تحقيق نسبة علاج فيها تصل إلى 100% إذا ما تم اكتشافها مبكراً، ومنها أمراض سرطان الثدى لدى السيدات وأمراض أورام البروستاتا لدى الرجال.

ومن جانبه، أوضح مصطفى زمزم المستشار الإعلامى لمستشفى الأورام بالأقصر، إن "حملة النزول إلى أهالى نجوع وقرى محافظة الأقصر سوف تنطلق الجمعة القادم من البعيرات بالبر الغربى بالأقصر، وسوف يحضر اللقاء الأول للحملة أكثر من 2000 من أهالى البعيرات والقرى والنجوع المجاورة، وسوف يتحدث فريق مستشفى أورام الأقصر للأهالى عن أساليب الوقاية من أمراض السرطان وكيفية الاكتشاف المبكر لبعض أمراض السرطان، فضلاً عن شرح آليات عمل وأهداف المستشفى".