رئيس هيئة قصور الثقافة: الثقافة درع لحماية مصر من الإرهاب

أكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس هيئة قصور الثقافة، أن الثقافة هى درع الحماية لمصر من الإرهاب وأنهم القوى الناعمة التى تشكل قوة مصر الحقيقية.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض الميكروارت بقصر ثقافة الإسماعيلية لمجموعة 6×6 للفنون التشكيلية بمشاركة 71 فنان وفنانة من 15 محافظة وبحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية وماهر كمال مدير فرع ثقافة الإسماعيلية والدكتور حسن يوسف عميد كلية الآداب السابق ورئيس المركز الاندونيسى بجامعة القناة

وأشار الدكتور بدران إلى أنة قرر منح 6 آلاف كتاب هدية من الهيئة لطلاب الإسماعيلية فى المرحلتين الإعدادية والثانوية ثلاثة آلاف لكل مرحلة.

وأضاف بدران أنه واحد من 17 ألفا يعملون بالثقافة وسوف يحافظ على حقوق جميع العاملين بالهيئة، مؤكدا على عدالة التوزيع فى الأجور والمكافآت وأن بابه مفتوح لأي شكوى من العاملين بالهيئة.