ننشر النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمرى العاشر

أعلن الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، واللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الجمعية، منذ قليل النتائج الرسمية للانتخابات التى أجريت اليوم لاختيار مجلس إدارة الجمعية الجديد .

وجاءت نتائج الانتخابات كالتالى " محمد نور الدين 278 صوتا ، وأيمن رضا 256 صوت ، ومحمد مجد المنزلاوى 240 صوت ، ومحمود سلطان 225 صوتا ومحمد عبد العال 207 صوتا ، ومحى حافظ 198 صوت ووليد هلال 188 صوت وعادل الشنوانى 184 صوت ، وحسن الفندى 183 صوت ومحمد السويدى 180 صوت، وعمر الفندى 180 صوت ، وحمدى عتمان 175، وعمرو قنديل 175 صوت وحسام فريد 173 صوت ، وسمير عارف 172 صوت . وعادل غانم 172 صوت ، وطلعت غبور 172 ، وابو العلا ابو النجا 169 صوت ، اسلام عبد الهادى 164 صوت ، صبحى نصر 164 صوت ، وسالى فاروق 154 صوت ، وسيد بسيونى 152 صوت ، و هدى يسى 150 صوت ، وحسن علام 137 صوت ، وياسر عبد العاطى 82 صوت .

وبناء على النتائج التى أعلنت فان النتائج الاولى لاول 15 شخص ، يكونوا هم مجلس إدارة الجمعية الجديد ، وهم " محمد نور الدين 278 صوتا ، وايمن رضا 256 صوت ، ومحمد مجد المنزلاوى 240 صوت ، ومحمود سلطان 225 صوتا ومحمد عبد العال 207 صوتا ، ومحى حافظ 198 صوت ووليد هلال 188 صوت وعادل الشنوانى 184 صوت ، وحسن الفندى 183 صوت ومحمد السويدى 180 صوت، وعمر الفندى 180 صوت ، وحمدى عتمان 175، وعمرو قنديل 175 صوت وحسام فريد 173 صوت ، وسمير عارف 172 صوت" .

وجاءت نتائج 3 شخصيات مطابقة وهم "سمير عارف 172 صوت . وعادل غانم 172 صوت ، وطلعت غبور 172" وتنازل كلا محمد غبور وعادل غانم لسمير عارف خلال جلسة اعلان النتيجة " .



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