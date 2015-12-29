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ننشر النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الإدارة الجديد لجمعية مستثمرى العاشر

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أعلن الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، واللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الجمعية، منذ قليل النتائج الرسمية للانتخابات التى أجريت اليوم لاختيار مجلس إدارة الجمعية الجديد .

وجاءت نتائج الانتخابات كالتالى " محمد نور الدين 278 صوتا ، وأيمن رضا 256 صوت ، ومحمد مجد المنزلاوى 240 صوت ، ومحمود سلطان 225 صوتا ومحمد عبد العال 207 صوتا ، ومحى حافظ 198 صوت ووليد هلال 188 صوت وعادل الشنوانى 184 صوت ، وحسن الفندى 183 صوت ومحمد السويدى 180 صوت، وعمر الفندى 180 صوت ، وحمدى عتمان 175، وعمرو قنديل 175 صوت وحسام فريد 173 صوت ، وسمير عارف 172 صوت . وعادل غانم 172 صوت ، وطلعت غبور 172 ، وابو العلا ابو النجا 169 صوت ، اسلام عبد الهادى 164 صوت ، صبحى نصر 164 صوت ، وسالى فاروق 154 صوت ، وسيد بسيونى 152 صوت ، و هدى يسى 150 صوت ، وحسن علام 137 صوت ، وياسر عبد العاطى 82 صوت .

وبناء على النتائج التى أعلنت فان النتائج الاولى لاول 15 شخص ، يكونوا هم مجلس إدارة الجمعية الجديد ، وهم " محمد نور الدين 278 صوتا ، وايمن رضا 256 صوت ، ومحمد مجد المنزلاوى 240 صوت ، ومحمود سلطان 225 صوتا ومحمد عبد العال 207 صوتا ، ومحى حافظ 198 صوت ووليد هلال 188 صوت وعادل الشنوانى 184 صوت ، وحسن الفندى 183 صوت ومحمد السويدى 180 صوت، وعمر الفندى 180 صوت ، وحمدى عتمان 175، وعمرو قنديل 175 صوت وحسام فريد 173 صوت ، وسمير عارف 172 صوت" .

وجاءت نتائج 3 شخصيات مطابقة وهم "سمير عارف 172 صوت . وعادل غانم 172 صوت ، وطلعت غبور 172" وتنازل كلا محمد غبور وعادل غانم لسمير عارف خلال جلسة اعلان النتيجة " .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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