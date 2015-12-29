الإعلام الإلكترونى والشائعات ندوة بكلية طب أسنان القناة

تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عبادى القاضى عميد كلية طب الأسنان عقد، الثلاثاء، ندوة حول الإعلام الإلكترونى والشائعات التى حاضر فيها المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام مكتب الإعلام بالجامعة، وذلك فى إطار مجموعة من الندوات التثقيفية للشباب بجميع كليات الجامعة.

بدأت الندوة بنبذة عن تاريخ جامعة قناة السويس وموقع الجامعة الإلكترونى بالنسبة للجامعات المصرية والعربية والعالمية وأهداف الجامعة وخطة الجامعة للنهوض بالعملية التعليمية والأنشطة بالجامعة، ثم انتقل للحديث عن الإعلام الإلكترونى كأحد مقتضيات العالم المعاصرة بكل معطياته الفكرية والثقافية وأهمية الإعلام الإلكترونى فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.

وأشار إبراهيم عبد الرحمن إلى أن الإعلام الإلكترونى ساحة خصبة وبؤرة لانتشار الشائعات، وقدم النصح والإرشاد لطلاب كلية طب الأسنان بالالتزام بالأخلاقيات والقيم فى تعاملهم مع وسائل الإعلام الإلكترونى الحديث، خاصة مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" والمدونات.

وقام عبد الرحمن بشرح آليات مواقع الإعلام الإلكترونى وكيف استفادت جامعة قناة السويس من استخدام الإعلام الإلكترونى من خلال أسبوع شباب الجامعات؟ وكيف قام بتوضيح عدد من النماذج التى انتشرت أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. وكان لها مردود على مستخدمى الإنترنت؟.

وتناولت الندوة شرحا ومقارنة بين الإعلام القديم والحديث، وكيف تطورت الصحف ذات التاريخ من نفسها حتى تواكب مرحلة التكنولوجيا والثورة المعلوماتية الكبيرة فى هذا المجال، لتجذب أكبر نسبة من مستخدمى الإنترنت وتغذية عقولهم بموادهم الصحفية؟، وصنع الخبر الإلكترونى وكيفية تدعيمه بالمعلومات حتى يصل إلى نسبة عالية من المشاهدة.

حضر الندوة الدكتور عبادى القاضى عميد الكلية، الذى أكد أهمية موضوع الندوة للشباب وتقدم بالشكر للمهندس إبراهيم عبد الرحمن على المعلومات التى أفاد بها الطلاب عن الجامعة وتاريخها ونشأتها ثم قدم شهادة تقدير لإعلام قناة السويس.



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إبراهيم عبد الرحمن إثناء الندوة



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جانب من طلاب الكلية



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تكريم عبد الرحمن من الدكتور عبادى القاضى



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جانب من الحضور



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طلاب طب أسنان أثناء اللقاء



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عبد الرحمن وعميد طب أسنان أثناء اللقاء