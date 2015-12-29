ما هي الثروة الحقيقية لجيني اسبر في 2015 ؟

مع تبقي ثلاثة أيام على نهاية العام الحالي 2015 وإقبال العام الجديد 2016 عبرت النجمة السورية جني اسبر عن سعادتها بالعام الحالي وأكدت انه لم يكن عاماً عادياً وأنه كان عاماً مزيناً بالأصدقاء الحقيقيين الذين وقفوا معها وسعدوا لنجاحها وأن ثروتها الحقيقية هي بأصدقائها وكتبت جيني على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي : قريبا منودع 2015 بالنسبة للبعض هي مجرد رقم ... سنة بتروح من حياتنا وسنة بتجي ...أنا بدّي أشكر 2015 لان كانت سنة جميلة من حياتي بعتتلي ناس مميزين صاروا بحياتي .. هدتني أصدقاء بيعرفوا معنى الصداقة الحقيقة .. رفقات بحبون من كل قلبي .. يلي وقفوا معي بلحظات ضعفي وبلحظات قوتي كانوا مبسوطين لفرحي ... بدّي أشكرك 2015 لوجود هالناس حولي لانون هنن الثروة والنجاح الحقيقي ... شكرًا لربي على محبتو شكرًا لا هلي أغلى الناس لفرحة عمري بنتي لكل رفقاتي وأصدقائي و حبايبي ٢٠١٥حتبقى ذكرى حلوة بقلبي وداعا " ...

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