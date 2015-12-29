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كاظم الساهر يغني ويلحن كلاماً لطفلة سورية لاجئة

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الثلاثاء 29-12-2015 16:27

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، خلال الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس"، عن نيته تلحين رسالة تسلمها من طفلة سورية لاجئة، خلال زيارته لمخيمات اللاجئين السوريين والعراقيين في لبنان، بصفته، سفيراً لمنظمة اليونسيف.
كما قرأ كاظم خلال الحلقة مضمون القصيدة التي كان أحضرها معه من الطفلة شيماء التي تبلغ من العمر 11 عاماً .
وجاء في رسالة الطفلة شيماء:
"كنت أملك بلدة جميلة ومدينة كبيرة .. كنت أملك حديقة وأزهارا وبيوتا كثيرة .. كنت أميرة .. كان لدي حارة وشارع وعنوان، والآن أصبحت مجرد رقم في الأمم .. سلبوا مني القيم وأعطوني رقم .. أمم أمم أين حقي؟ بدون رقم، أمم أمم .. أين طفولتي؟ أمم أمم .. أين القلم؟ أرجعوني إلى ثرى بلدي .. قسماً لن أترك حقي".

 

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