يحيى الفخراني يشهد على قصة حب هبة مجدي ومحمد محسن

شهدت كواليس مسرحية "ليلة من ألف ليلة"الذي يقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني على ولادة قصة حب بين الممثلة هبة مجدي والمطرب محمد محسن اللذين يشاركان في بطولة العمل أمام الفخراني.

الفخراني كان يعلم بكافة التفاصيل بسبب علاقته الوطيدة بهبة التي يعتبرها بمثابة ابنته، ومن المقرر أن يتم إعلان الخبر رسمياً لجمهور المسرحية يوم الجمعة المقبل.

وكانت هبة ومحمد قد تعرفا على بعضهما كأصدقاء في مهرجان الأردن منذ ثلاث سنوات، وقد فوجئت به مؤخرا يتحدث مع والدها في ارتباطهما وأضافت ضاحكة خلال لقاء إذاعي معها "كنت فاهمة إنه هيخطبني".

من ناحية أخرى تواصل هبة مجدي تصوير دورها في فيلم "ملعوب بيكم" مع الفنان عمرو عبد الجليل وهو من إخراج تامر بسيوني، كما إنها تقرأ حالياً عدة سيناريوهات لدراما رمضان المقبل.

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