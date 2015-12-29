هل سيحضر "ميسي" حفل يارا ليلة رأس السنة في دبي؟

عندما علمت الفنانة يارا، بوجود لاعب كرة القدم العالمي الأرجنتيني ميسي، في دولة الإمارات، لتسلّم جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2015، أطلقت سلسلة تغريدات، تطالبه فيها بأن يلازم البلد، لكي يحضر الحفل الذي سيحييه ليلة رأس السنة مع سلطان الطرب جورج وسوف.

يارا التي يعرف عنها تشجيعها لفريق برشلونه الإسباني، كتبت "يا حظ أهل الإمارات اليوم مع الحب ميسي، سلمولي لو تكرمتو عليه"، وأضافت "أو الحين اتصل عليه وأقوله ينتظرنا في حفلة رأس السنة انا وسلطان الطرب جورج وسوف"، وتابعت "عزيزي الحب ميسي، تحية وبعد، انو اذا مفكر حالك راح تغادر الإمارات من غير ما تحضر حفلتنا انا وسلطان الطرب بتكون غلطان، وغلطان كتير كمان، ويفيد بإيه الندم ما القلب ياما انظلم".

يشار إلى أن يارا ستودع العام 2015 وتستقبل العام 2016 برفقة الفنان جورج وسوف في دبي حيث يحييان حفل فني في فندق "الكونراد".

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