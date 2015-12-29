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رونالدو ردا على تصريحات كابيلو: كان مدربا عفا عليه الزمن عندما جاء لريال مدريد

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رونالدو ردا على تصريحات كابيلو: كان مدربا عفا عليه الزمن عندما جاء لريال مدريد رونالدو ردا على تصريحات كابيلو: كان مدربا عفا عليه الزمن عندما جاء لريال مدريد

(إفي): أكد لاعب كرة القدم البرازيلي المعتزل رونالدو اليوم أن الإيطالي فابيو كابيلو "كان مدربا كبيرا" في تسعينيات القرن الماضي، ولكن عندما تولى تدريب ريال مدريد الإسباني "كان قد عفا عليه الزمن".

وقال رونالدو، في تصريحات للموقع الالكتروني لصحيفة (فوليا دي ساو باولو): "كابيلو كان مدربا كبيرا في حقبته، في التسعينيات. ولكن في ريال مدريد كان قد عفا عليه الزمن، لم يكن قادرا على التحفيز. لذا فبعد ذلك العام (2006-2007) لم يحقق نجاحات حيث توجه".

ويرد رونالدو، الذي قاد البرازيلي للفوز بالمونديال عامي 1994 و2002، على التصريحات التي أدلى بها كابيلو مؤخرا، ووصفه فيه بالصورة السلبية للقائد.

كان كابيلو قد أكد في تصريحات لصحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) أن رونالدو كان "لاعبا كبيرا"، ولكنه "كان صورة سيئة للقائد بالنسبة للفريق".

وأضاف "بعناه في يناير، والأجواء في الفريق تغيرت بالكامل. عوضنا النقاط التسعة التي كانت تفصلنا عن برشلونة" في الليجا التي توج بها الفريق الملكي.

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