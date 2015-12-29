ليستر وسيتي يمنحان الصدارة كهدية الكريسماس لأرسنال

تعادل فريقا ليستر سيتي ومانشستر سيتي سلبيا في أقوى مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليهديا أرسنال صدارة البطولة مع نهاية الدور الأول.

وأنهى ليستر سيتي الدور الأول برصيد 39 نقطة أقل بنقطتين فقط مما جمعه طوال الموسم الماضي فيما ظل مانشستر سيتي ثالثا برصيد 36 نقطة.

وفشل ليستر سيتي في التسجيل للمباراة الثانية على التوالي والثانية بشكل عام هذا الموسم بعد الخسارة بهدف نظيف أمام ليفربول قبل 3 أيام.

مانشستر سيتي دخل المباراة بتشكيل هجومي إذ دفع بأجويرو وستيرلنج ودي بروين وديفيد سيلفا أساسيين في مقابل أصحاب الأرض كانوا بالتشكيل الاعتيادي لهم.

الضيوف كانوا الأخطر خلال الدقائق الأولى من المباراة لكن الخطورة أتت عن طريق ليستر سيتي الذي أهدر فرصتين محققتين عن طريق جيمي فاردي بعد خطأ غريب من فيرناندينيو.

في الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا لكن تماسك ليستر سيتي أكثر وكاد فوكس أن يسجل من ضربة حرة لكن جو هارت تألق وأبعد تسديدته من ضربة حرة مباشرة.

على الناحية الأخرى كاد أوتاميندي أن يسجل برأسية لكن كاسبر شمايكل تألق وأبعدها لركنية.

وسدد كانتي كرة قوية لكنها مرت بمليمترات قليلة من مرمى جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي، وبدا في نهاية المباراة وكأن المهاجمين استسلموا لقوة الدفاعين لتخرج المباراة سلبية.

ومع نهاية جولة الكريسماس أهدى بذلك فريقا ليستر ومانشستر سيتي الصدارة لأرسنال كهدية مع نهاية الدور الأول بفارق الأهداف عن ليستر.