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بالفيديو.. عالمة فلك لـ"أحمد موسى": انقلاب فى الأسرة القطرية الحاكمة مارس المقبل

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بالفيديو.. عالمة فلك لـ"أحمد موسى": انقلاب فى الأسرة القطرية الحاكمة مارس المقبل بالفيديو.. عالمة فلك لـ"أحمد موسى": انقلاب فى الأسرة القطرية الحاكمة مارس المقبل
توقعت عالمة الفلك نيفين أبو شالة، حدوث انقلاب فى الأسرة الحاكمة القطرية لوجود مشاكل عائلية بينهم وذلك فى شهر مارس عام 2016، مؤكدة أن الشيخة موزة ستتعرض لمشاكل صحية خطيرة فى العام الجديد.
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>وأضافت "أبو شالة" خلال حوارها مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنها تتوقع استقرار سوريا فى العام الجديد، مؤكدة أن عام 2016 سيكون أصعب الأعوام، وفى شهر سبتمبر سيعم السلام بالمنطقة.

وأشارت عالمة الفلك، إلى أنه ستحدث أعمال إرهابية فى روسيا وبريطانيا والنمسا فى عام 2016، مضيفة أنها لا تؤمن بالأبراج اليومية ولا تقتنع بما يكتب عنها.

- بالفيديو..أحمد موسى بـ"على مسئوليتى": أنباء عن إصابة الشيخة موزة بجلطة فى المخ
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