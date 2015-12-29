طه إسماعيل يوضح لـ في الجول دور عبده البقال في انضمامه للأهلي

أوضح طه إسماعيل نجم الأهلي السابق دور عبد البقال سمسار اللاعبين في الخمسينات والستينات في ارتدائه القميص الأحمر.

وكانت أقاويل قد ظهرت على أن عبده البقال قد اكتشف طه إسماعيل وجعله يمارس كرة القدم.

وعقّب طه إسماعيل لـFilGoal.com قائلا: "كنت ألعب في نادي اسمه المصري القاهري بعد أن اكتشفني رجل يدعى خيري عبد الرحمن وكان عضوا عاملا في النادي الأهلي".

وأضاف "اكتشف معي أيضا ميمي الشربيني وكان ذلك عام 1957".

وتابع "قديما كان يحق لأي لاعب أن يرسل خطابا لناديه في فترة سوق الانتقالات خلال يوليو يخطره فيه بأنه يرغب في الرحيل".

"وعندما حل سوق الانتقالات أرسلت الخطاب ورحلت.. لكن عبده البقال هو من أدخلني النادي الأهلي بـ30 جنيه فقط".

ولعب طه إسماعيل في الأهلي 10 سنوات وحصل على لقب أفضل لاعب في مصر عامي 1961 و1962. واعتزل عام 1967 وحصل على دورات تدريبية في ألمانيا.